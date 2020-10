Quiero agradecer a todos los los ángeles que me envío Dios!!!

Al personal del sanatorio Plaza Huincul al doctor Del Señor, que le hace honor a su apellido, tanto como profesional como ser humano. Al doctor Perlo que es también un gran profesional y un gran ser humano,(ojalá ubiera muchos como ellos); a los traumatólogos que no tuve el gusto de conocerlos que también estuvieron en la cirugía de mi papá, a la anestesista que no recuerdo su nombre que es una profesional de primera y un ser maravilloso; a la doctora Leticia Barbosa, otra profesional y muy amable, al doctor de Terapia, Leones creo y los que estuvieron cuidando la vida de mi papá.







A la hematóloga Julia que se re portó, a la doctora Suárez que poco la trate pero se portó muy bien, a todos los enfermeros de guardia y demás, a la secretaria Cintia de la guardia, al personal de seguridad, al personal administrativo, a los camilleros y si se me olvidó de alguien sepan disculpar pero les doy las gracias.

Al director del Sanatorio, gran profesional y ser humano que siempre estuvo con mis padres cuando lo necesite. A los ángeles que donaron sangre, a todos los que estuvieron orando por mi papá, Dios nos escucho, a mis vecinos Lili y Moncho que siempre están y demás vecinos que están conmigo y por supuesto a mis amigos y hermanos que no son de sangre pero la vida me regaló.

Infinitas gracias, no me va alcanzar la vida para agradecer a todos los que me están ayudando y acompañando… Gracias a todos ellos hoy tengo a papá en casa…. Lorena Arebol