Estefanía Martínez está desesperada porque no tiene donde vivir y aunque tiene un terreno, no ha podido construir nada.

Según contó a Cutral Co al Instante, tiene dos nenes y necesita un lugar donde vivir. “Ando a las vueltas, donde estaba me corrieron porque no tenía para el alquiler y ahora me quedo donde mi mamá pero estamos muy apretados”, explica.

Si bien fue atendida en Desarrollo Social del municipio, debe esperar una respuesta porque la demanda es alta. En búsqueda de otra solución, decidió apelar a la solidaridad de los vecinos y pedir la donación de los postes.

Si los consigue, podrá construir, con ayuda de su hermano, una casita de madera para irse a vivir con sus dos hijos. Quien pueda colaborar, puede llamar al 299604 8669.

“Le agradecería su ayuda”, dijo Estefanía.