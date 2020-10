El municipio anunció que aplicará la disposición provincial anunciada hoy y aclaró su alcance.

Los trabajadores de comercios esenciales tales como supermercados, hipermercados, farmacias, comercios minoristas de proximidad, ferreterías y veterinarias y servicios de “delivery” podrán llegar en vehículo.

Los comercios no incluidos en esa lista, podrán abrir pero dueños y empleados no podrán ir en automóvil. Por otra parte los comercios gastronómicos podrán realizar “take away” y “delivery”, y recibir clientes en

salón desde las 8 y hasta las 22, siempre que los propietarios, los empleados y clientes puedan llegar hasta los locales sin utilizar la circulación vehicular.

Las obras privadas, y el empleo doméstico podrán funcionar, siempre que las personas que trabajan en ellas puedan llegar hasta sus lugares de trabajo sin utilizar la circulación vehicular.

El domingo y el lunes no podrán haber comercios abiertos a excepción de las farmacias y las estaciones de servicio, sólo para los vehículos esenciales.

Para el resto de las actividades económicas y las profesiones liberales, se recomienda la implementación de modalidades de teletrabajo.

El municipio de Cutral Co todavía no anunció si va a adherir o no.