ESTIMADO PERSONAL DEL SANATORIO PLAZA HUINCUL:

Hoy agradezco tanta atención recibida durante los momentos que debimos a acudir junto a quien en vida fuera Juan Luis Pesetto. En todo momento se destacaron los valores tales como, el compromiso, la responsabilidad, la dedicación, la eficiencia, entre tanto más.

Quiero agradecer, al personal de guardia porque nos recibieron siempre, actuando con eficacia, como así también al equipo de enfermería que asistieron y ofrecieron no solo atención profesional, sino también palabras cálidas y porque no un poco de humor para que el dolor de Juan sea menor.

Gracias al equipo médico porque se esfuerza cada día en superar y pelear en épocas de pandemia brindando y mejorando la calidad de vida de todos los pacientes que requieren atención.

Gracias también a los profesionales tanto doctores, enfermeros como equipo de limpieza del área de Terapia Intensiva (TI), por el entusiasmo, eficiencia y eficacia que ofrecen, no tan solo a Juan, sino también a todos los pacientes que pasan por este sector.

Agradezco también la coordinación y el trabajo en equipo con el personal de PAMI, puesto que en todo momento que recurrimos a buscar alternativas en favor de Juan, estuvieron predispuestos y nos ofrecieron los recursos necesarios para instalar la internación domiciliaria.

En mi corazón solo existe un profundo agradecimiento por toda la atención, pido la bendición de Dios en sus vidas y que los proteja eternamente.

Con inmenso amor, los abrazo hasta siempre.

RIVAROLA, NORMA ISABEL

12.545.576