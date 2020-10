Esta noche, el parte del Comité de Emergencia Provincial confirmó 10 casos positivos de coronavirus en Cutral Co y 2 en Plaza Huincul. Esto hace un total de 15 casos, con los tres confirmados en el primer informe.

A la vez, de los nueve fallecimientos reportados, tres son vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul.

Se trata de un varón de 85 años, de Cutral Co, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de Zapala; un varón de 65 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de esta localidad; y una mujer de 67 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba

internada en un efector de esta localidad.







Las personas informadas como recuperadas en Cutral Co son 23 mientras que 8 corresponden a Plaza Huincul.

En la provincia, los casos confirmados de la noche fueron 317 y el total de la jornada se elevó a 386.

Los casos activos en Cutral Co son 337 y en Plaza Huincul 127. Las personas fallecidas son 41.

Las otras personas fallecidas son un varón de 56 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (sobrepeso, hernia hiatal y neumonías previas), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 81 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; un varón de 71 años, de Zapala, con comorbilidades (hipertensión arterial, asma, insuficiencia cardíaca y obesidad mórbida), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad; una mujer de 76 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (EPOC, extabaquista y artrosis), que se encontraba internada en un efector de dicha localidad; un varón de 66 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de Neuquén capital; y un varón de 45 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (obesidad mórbida, diabetes e hipertensión arterial), que se encontraba internado en un efector de dicha localidad.