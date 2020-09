El último informe del Ente Autárquico Intermunicipal indica que se han entregado diez nuevos créditos a empresas medias y pequeñas, profesionales y comercios para solventar la crisis que generó la pandemia de COVID-19.

El director Rubén Espinace explicó que el ente sigue trabajando aunque no tenga atención presencial. “El trabajo no ha parado pero mantenemos un estricto protocolo de sanidad, eso ha posibilitado que no tengamos caso Covid. Al ser un espacio pequeño, con muy poco personal, si se enferma una sola persona debemos cerrar el ente, de esta manera podemos evaluar cada solicitud de manera remota”, mencionó.

En este caso se entregaron los créditos a: