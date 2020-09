Tomás fue demorado el jueves por la madrugada en el barrio Mosconi y asegura que sufrió varios golpes de parte de los uniformados de la comisaría 6°. “Sé perfectamente que estuvo mal que saliéramos después del horario de cuarentena, pero no estaba robando y no entiendo por qué me cagaron a piñas”, contó.

Según contó a este medio, se encontraba junto a un grupo de amigos en el patio de la escuela primaria 151, entre las 3 y las 4 de la mañana del jueves. “Estábamos jugando a la pelota cuando un amigo dice ‘ahí viene la policía’ y salimos corriendo, porque sabíamos que estaba mal” dijo y agregó “yo salté el paredón para salir y ahí un policía me apuntó en la espalda y me dijo que me tire al piso, yo me tiré y me apretó las esposas muy fuerte y me empezó a revolcar a patadas y a piñas, por eso tengo la cara y el ojo con raspones”.

Luego de eso lo llevaron a pie hasta la comisaría 6° “y en ese trayecto me iba dando piñas en la cara, hasta que llegamos y me hizo sentar en el piso” relató Tomás y continuó “cuando me senté los quise mirar para tratar de reconocerlos, pero me hacían mirar para abajo hasta que uno me dio una patada y me dijo que me tirara al piso de nuevo, ‘a nosotros no nos mires’ me dijo. Le pregunté su nombre y me respondió ‘mi nombe es pico’ refiriéndose al pene.







Así pasaron casi dos horas hasta el cambio de turno, “ahí me metieron a un calabozo y estuve unas dos o tres horas más hasta que me llevaron en una camioneta que decía Unidad de Traslado hasta una oficina de la comisaría 14° para revisarme”, mencionó y señaló “un policía me dijo ‘si querés salir rápido no digas nada, todas las marcas que tenés te las hiciste antes de que te agarráramos‘, como amenazándome”.

De acuerdo a su versión, la revisión fue rápida y superficial, “anotaron lo que tenían pero no me preguntaron qué me dolía ni nada, todavía me duele mucho la espalda, las piernas y la cabeza”, manifestó Tomás. Finalmente regresó a la comisaría 6° y poco después de las 9 lo liberaron.

Luego fue acompañado por su padre para radicar una contradenucnia, ya que “la denuncia que me hicieron dice cosas que no son. Había otro pibe que estaba ahí por su cuenta, pero lo hicieron pasar como si estuviéramos los dos por lo mismo“, puntualizó y remarcó “después de que hicimos la denuncia uno me dijo ‘derechito a la casa ahora, no te queremos ver más’, como burlándose”.

Respecto a la versión policial, el comisario inspector Claudio Vinet se refirió al caso en el informe del jueves por la mañana y explicó que demoraron a dos personas que escapaban en una moto de baja cilindrada luego de ser vistos en el techo de la escuela 151; y expuso que mientras los aprehendían, los uniformados fueron agredidos con piedras, aunque subrayó “desconocemos las intenciones de estas personas en el lugar, si fue por alguna tentativa de robo o lo hacían por molestar”.

En tanto, Tomás insistió en que “está mal porque salimos fuera del horario permitido, pero no estábamos robando ni haciendo nada grave, estábamos jugando al fútbol y no entiendo por qué me cagaron a palos” y finalizó “yo la saqué barata, pero puede ser que le pase a alguien más o que sea peor”.