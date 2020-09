Con tantas idas y vueltas en las determinaciones que se toma en la provincia y en los municipios, aquí está el repaso de las medidas vigentes:

Salidas por DNI

Sigue vigente la restricción por número de terminación de DNI. Se recuerda que terminados en 0 y número par salen los días lunes, miércoles y viernes. Y los que terminan en impar salen los martes, jueves y sábados.

Esta restricción es para salir a hacer compras, trámites, para ejercitarse y cumplir con las salidas recreativas. Aquellos que salen a trabajar pueden hacerlo todos los días, en su horario de trabajo.

Salidas recreativas

Se pueden hacer de lunes a sábados de 9 a 18, según el número de DNI. Se hacen caminatas, se sale en bicicleta pero no se pueden usar los espacios públicos como las plazas. El caso del skate park es particular porque es una de las actividades deportivas habilitadas pero no es un lugar de paseo sino para aquellos que hacen esta disciplina.

¿Qué se puede hacer el domingo?

Se pueden tener salidas recreativas de 9 a 18, todas las edades y todos los números de DNI. Pero no se puede usar el vehículo, no está permitida la realización de encuentros familiares.

Los servicios de delivery gastronómico pueden funcionar de 9 a 14, pero los negocios no pueden estar abiertos aunque si trabajan dentro para responder a los pedidos

Todas estas medidas tienen como objetivo darle un respiro al sistema de atención de salud pública y privada, que está saturada por la cantidad de pacientes con COVID-19.