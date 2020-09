En total murieron 8 personas en la provincia de Neuquen. Tres de las víctimas fatales fueron de Cutral Co. Este es el informe del Comité de Emergencias de la provincia:

“Se trata de un varón de 77 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad; una mujer de 72 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas, que se encontraba internada en un efector de dicha ciudad; y un varón de 68 años, de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes), que se encontraba internado en un efector de dicha ciudad”.

El resto de las personas fallecidas son un varón de 50 años de Neuquen, una mujer de 61 años de Neuquen, una mujer de 71 años de Centenario y una mujer de 71 años de Centenario, un varon de 73 años de Neuquen.

Como se había informado, el COVID-19 tiene una tasa de letalidad alta en Cutral Co y Plaza Huincul.







Además catorce personas se enteraron que habían contraído el virus. Nueve son vecinos de Cutral Co y 5 son vecinos de Plaza Huincul.

En la provincia se superaron las 6000 personas contagiadas desde que se registró el primer caso y se superó la barrera de los 100 pacientes fallecidos.

En total hubo 241 casos nuevos en esta jornada y se recuperaron 158 personas. De estas últimas 16 personas se recuperaron en Cutral Co y 6 en Plaza Huincul.