Mediante las redes sociales, la joven contó el calvario vivido la última semana por un nuevo ataque de su expareja, que mantiene el acoso constante sobre ella.

Según su relato, apareció en su casa por la noche, la tomó del cuello y le quitó el celular para que no llamara a la policía. Luego le tiró el pelo arrojándola al suelo para evitar que pida ayuda a los vecinos y finalmente accedió a irse del hogar para hablar en una plaza cercana.







“Pensé que si encontrábamos a la policía iba a ser más fácil” dijo y agregó “íbamos cerca de las vías por Central y me agarró fuerte, me tapó la boca y la nariz y me dejó un rato sin aire, quiso que me saque las zapatillas y me tiró varias veces al piso empujándome”.

La joven mencionó en su relato que, en distintas ocasiones, el violento la amenazó de muerte. “¿Querés que te mate y te deje acá nomás tirada?” y “si me dejás te doy un tiro” fueron algunas de sus expresiones.

El episodio fue denunciado y existen antecedentes de violencia que derivaron en una restricción de acercamiento que el violento incumple. Con la publicación en redes, distintos perfiles y grupos de apoyo a víctimas de violencia manifestaron su apoyo y escracharon al golpeador.