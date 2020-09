El estafador se hizo pasar por un asistente social del ministerio de Desarrollo Social de Nación, que anunciaba la acreditación del programa de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero cuando la mujer descubrió la trampa, terminó por insultarla y cortar la llamada.

“La primera vez me llamaron diciéndome que había salido sorteado para cobrar el IFE, luego me cortaron y me cambiaron la jugada, todo relacionado con la ayuda que dictó el Gobierno” contó la mujer que, ante el segundo llamado, optó por grabar la conversación.







El estafador se presentó como un asistente social dependiente de Nación, con un nombre y número de DNI que acompañó por un código de acreditación del programa y la explicación que no se trataba de algún sorteo o premio, sino de “la ayuda económica que brinda nuestro señor presidente”.

Sin embargo, el cuento se derrumbó cuando el estafador admitió no conocer los datos de la supuesta beneficiaria, pidiendo comunicarse con la persona titular de la línea a la que había llamado. “El gobierno no debería buscar al titular de la línea” rectrucó la mujer y el hombre comenzó a buscar excusas refiriendo que “tenés voz de nena, ¿se encuentran mamá a papá?“.

Finalmente, la mujer logró desenmascarar al estafador que, entre insultos, dio por finalizada la llamada. “Me dio bronca. Intentan sacarte la edad y datos personales”, concluyó la joven en diálogo con este medio.