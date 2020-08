El parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco, fue retenido en un control policial y civil al ingreso a la zona cordillerana.

En Junín de los Andes le impidieron el paso ya que se consideró que su permiso de circulación no era suficiente. Como se sabrá las autoridades gubernamentales de alto rango, como el caso del parlamentario, fueron autorizados a circular. Se argumentó que, en este caso, no cumplía un viaje oficial sino de índole particular.

La misma situación habría ocurrido en Dina Huapi, donde también se le impidió el paso. Rioseco no realizó declaraciones sobre esta situación.