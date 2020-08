Desde el mediodía de este martes se inició una protesta en la Unidad de Detención 22 de Cutral Co.

Los presos de los pabellones 3, 4 y 5 reclaman que se les permita mantener contacto con al menos un familiar.







Sostienen que hace cinco meses ya no se permitieron los contactos con sus familiares. La jueza de Instrucción ya no cumple funciones y por ello no se ha tomado una determinación.

La situación es compleja ya que se ha confirmado que hay agentes penitenciarios contagiados de COVID-19.

La información que llegó a este medio es que hay 22 internos en los tres pabellones pero 2 de ellos se encuentran aislados.