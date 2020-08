Conciencia: Se define como Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de sus actos, y de su responsabilidad personal como un deber.

Nuestra existencia hoy depende de nuestros actos y de la responsabilidad y solidaridad con nuestras familias, nuestros padres, hermanos, abuelos y con los adultos mayores, de nuestras dos localidades hermanas. Cutral Co – Plaza Huincul.

Antes quiero remitirme a las grandes catástrofes que nos han golpeado a lo largo del tiempo. Enero de 1966 se quema un colectivo y mueren 14 petroleros de YPF, 14 familias destruidas, esposar e hijos desbastados por el dolor, acompañamos y nos solidarizamos con nuestros hermanos de nuestras localidades. Allá por el año 1975, cuando una inundación arraso con nuestros pueblos, familias enteras se perdieron entre el agua y el fango, desaparecieron literalmente de la faz de la tierra y el desastre, la catástrofe y el dolor se adueñó de nosotros una vez más y muchos hijos quedaron sin padres y muchos padres sin hijos, pero con solidaridad y esfuerzo, y muy a pesar del dolor logramos salir adelante,

Luego en Abril de 1976 cae el Avión AVRO de Y.P.F y se apagaron 31 vidas de hermanos de nuestras localidades otra vez con el dolor en el alma salimos adelante. Después entre otras cosas que nos han pasado, en los año 1996/1997, (Las Puebladas) la miseria y el hambre de políticos corruptos de turno nos estaban arrastrando a la indigencia, y nuevamente salimos adelante unidos otra vez, Cutral Co y Plaza Huincul, como siempre hermanados en una causa común, por trabajo, por dignidad, luchamos y nuestro grito se escuchó en el mundo y fuimos ejemplo de unión y solidaridad y otra vez juntos salimos adelante.

Hoy nos toca una pandemia, un enemigo invisible que nos puede sorprender en cualquier lugar y que no mide clase social y no hace diferencia alguna entre nosotros, estamos todos involucrados.

Después de todo esto, de las veces que luchamos y salimos adelante, me cuesta creer que en esta nueva lucha, donde también está la vida en juego, me da tristeza de ver que no hemos aprendido nada y me pregunto y les pregunto, ¿dónde quedo la solidaridad que nos caracterizaba? La lucha por cuidarnos y apoyarnos como dos pueblos hermanos.

No dejemos que la inconsciencia nos gane la pelea y le gane a nuestras ganas de vivir o limite la vida de los demás, ¿qué es lo que nos pasó? Pensé que éramos hermanos y los hermanos se cuidan unos a otros, Porque no tomamos CONCIENCIA de que esta PANDEMIA es una catástrofe mundial y no estamos ajenos a ella; y lo que es peor, no permitamos que nos lleve a más vidas de padres, madres, abuelos, niños con problemas de cáncer, gente con problemas de salud que los hace vulnerables ante este virus.

QUERIDO CIUDADANOS Y HERMANOS DE CUTRAL CO Y PLAZA HUINCUL, seamos otra vez solidarios como lo fuimos siempre y respetemos las normas que nos piden, para cuidarnos y cuidar a los demás.

UNA SOLA VEZ MÁS TOMEMOS CONCIENCIA, CUIDÉMONOS Y CUIDEMOS AL OTRO. “QUEDÉMONOS EN CASA”

¡¡¡Falta muy poco!!!

Rodolfo Milton – DNI 14.674.614