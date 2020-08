El municipio de Cutral Co realizó la construcción de veredas en decenas de calles que no las tenían. Con ello se pretende que los peatones no tengan que caminar por la calle.

Pero el uso y costumbre de muchos vecinos es estacionar el vehículo cerca del ingreso de su casa, sobre el sector que antes estaba vacío y ahora tiene la vereda.

“La vereda está hecha para que caminen los peatones, no deben estacionar ahí los autos, el municipio debería controlar”, dijo el lector y vecino.