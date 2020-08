Tras una encuesta abierta en redes sociales donde respondieron jóvenes de entre 18 y 35 años, se conoció cual es el alcance de esta aplicación de citas en nuestra zona. Hay visiones encontradas al respecto, donde el “¿qué dirán?” es el principal limitante para muchos que aun no se animan a usarla.

¿Que es Tinder?

Es un aplicación de citas y encuentros, con ella puede chatear y conseguir una cita con personas con quienes existe gusto en común por haberse seleccionado mutuamente. Lo que surja después dependerá plenamente de los intereses de cada uno. Hay experiencias de relaciones casuales, noviazgos y hasta quienes han conocidos grandes amigos a través de esta app.

De las 1123 personas que respondieron la encuesta en Cutral Co y Plaza Huincul, se tomaron 874 jóvenes de entre 18 y 35 años que aseguran conocerla, de los cuales 371 fueron mujeres y 503 varones.

Al preguntarles a quienes conocen la App si la usan aquí en la comarca, sólo 69 personas respondieron que sí, mientras que 805 aseguran no usarla. Es decir, el solo el 9% de personas que conocen la aplicación en nuestra comarca, la utilizan.

Al preguntarles el motivo de porque no la usan, los tipos de respuesta fueron variados, y destacamos un par cargadas de un factor común que se repite: “Es exponerse, yo prefiero instagram”, “en pueblo chico aun es un tabú”, “la uso cuando salgo de Cutral, pero acá no, te conocen todos”, “te encontras amigos y parientes”, “como todos te conocen no queres que despues anden hablando de que te vieron ahí”, etc.

En el análisis mas profundo acerca del tabú que hay sobre la misma, los jóvenes comentaron: “Más que tabú es una red social poco conocida”, “va a seguir siendo tabú hasta que la gente deje de importarle el que dirán”, “Es una gran app pero la gente lo sigue viendo mal”, “Es tabú y espero que siga así”, “Para mi no es tabú, pero no me gusta la app”, “No la conocen acá y no la saben aprovechar”, “Obvio que es tabú, Pueblo chico”, “La gente debe animarse mas a usarla y dejar de lado preconceptos”, entre otras respuestas

Pero también están aquellos que la usan o usaron en la comarca y tienen otra visión respecto a Tinder: “Es una nueva manera de socializar”, “Me encantó, te conecta de otra manera, suele ser mas directo y entretenido”, “Mientras no se animen a usarla mas no va a servir en esta ciudad”, “Me parece espectacular” “Es una app con la que podes conocer gente, conocer buenos amigos o una pareja casual”, “Me aprecio genial, conocí gente que me cayo muy bien y otra que no tanto”, “Acá la usan puros hombres todavía”, comentaros los usuarios.

Sin lugar a dudas, aplicaciones de este tipo aun restan de tener un auge la comarca petrolera. Pero especialmente con Tinder se da un fenómeno raro ligado estrictamente al “¿qué dirán?”. Pues es una app altamente popular y conocida, pero con poco uso por miedo a los comentarios sociales que su uso pueden generar.