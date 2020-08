Hoy papá quiero decirte que tu partida me duele y mis lágrimas no cesan ….mis recuerdos son infinitos…tu amor , perseverancia, y consejero tenaz…debía estudiar, aunque a vos la vida te había castigado desde bebé, eras incansable en ser un buen padre para mi, si hubo errores los perdono y perdóname, los destinos nos separaron, aunque de vez en cuando te me acercabas siempre elegante pulcro orgulloso de mi…habías conseguido un trofeo en tu vida , alguien que te leyera el diario que te enseñara a escribir, eras persistente en eso, escuchar en mi corazón tus palabras de preocupación.

Por el frío que pasábamos cuando íbamos a la escuela, en todo lo que buscabas para hacernos sentir cómodos, estos últimos años no te pude ver , sabes como lloré por la injusticia que cometieron mis hermanos de no permitirme verte y ver a mi mama…perdón papá…no es fácil para mi decirte que me quedaron miles de caricias y palabras que se dispersan como polvo en el aire.

Te amo papá. .no te pude ver…y yo si que luché para verte, atenderte y servirte…porque ese era mi deber…pero quitarme del medio fue la forma de hacer más fácil la vida y así te alejaron de todas las maneras que encontraron para poner obstáculos para verte…Dios es testigo que mi dolor es auténtico…no poder despedirte y verte en la tumba fue triste pero casi predecible….y por más que intentaron romper el vínculo con vos papa ya estas viviendo en mi corazón…se que estas conmigo…se que me das consuelo en medio de esta guerra declarada hacia mi para que no te viera…y yo me quede con mis brazos abiertos esperando a mi papá..a ese hombre que me dio la vida y se obstinó para que yo fuera lo que soy , una buena persona y estudiara …lo que siempre me repetías….te amo papá….te encontraré en la otra vida viejito querido…. Tu hija Ana.