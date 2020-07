El vehículo de transporte de cargas fue visto y filmado en la zona comercial de Huincul, mientras permanecía estacionado fuera de una panadería de avenida San Martín.







“Llamamos a la policía y a Tránsito, pero no pasó nada” relató la persona que registró con su celular la estadía del camión en la ciudad.

Como medida de seguridad para evitar la circulación del virus desde el país vecino, el gobierno provincial dispuso el horario de 19.30 y las 5 de la mañana para el ingreso de camiones chilenos por los pasos fronterizos. Si bien no hay una ordenanza local vigente, se prevé que no pueden realizar escalas en la ciudad, aunque no hay precisiones sobre cómo acceder a la compra de comida o productos de necesidad básica para los viajeros.