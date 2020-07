Hoy, los intendentes Gustavo Suárez y José Rioseco anunciaron hoy las nuevas medidas que rigen ante los nuevos casos confirmados de COVID19 en las dos ciudades.

Suárez explicó que en el caso de la circulación de empresas de Neuquén, se deberá hacer el pedido en la página oficial, con 48 horas de anticipación.

“Para evitar la circulación tomamos las medidas de volver al inicio donde el municipio únicamente funcionará en los sectores de servicios indispensables y el resto se quedarán en sus hogares para evitar una mayor circulación”, indicó Rioseco.

Y pidió a los vecinos “reflexionar” sobre las salidas. “Estamos en un momento muy difícil para la provincia de Neuquén, principalmente para la capital”, refirió y por eso pidió especialmente a todos los vecinos para que hagan un “esfuerzo más en la responsabilidad”.

Recalcó que “ambos intendentes estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que esto no llegue a ser comunitario y que podamos estar volviendo a la normalidad, en no demasiado tiempo”.

Por su parte, el intendente Suárez indicó que “queremos llegar a sostenerlo en el tiempo lo más posible pero si esto no se controla habrá que tomar otras medidas”.

Si bien contó que les solicitan volver a Fase Uno no es fácil retroceder. “Hay que tener en cuenta que esas economías sostienen a muchas familias de nuestras dos ciudades. No afectar el mercado interno de las dos ciudades y trabajar internamente los municipios para no verse afectados los servicios ni a los vecinos”, aclaró.

En cuanto a los viajes a Neuquén, por motivos impostergables y o razones médicas, deberán justificar la salida y solicitar el permiso correspondiente. Se debe hacer al correo electrónico a muniph33@gmail.com con 48 horas de anticipación. El Comité de Emergencia local lo evaluará. En la solicitud deberá detallar sus datos completos, motivo de viaje, con su respectiva justificación, y tiempo estimado de permanencia, debiendo esta limitarse exclusivamente al trámite declarado.

¿Cuáles son las medidas?

Horario de circulación para desplazamiento mínimos e indispensables será de 8 a 20 horas, de lunes a sábado. Domingo solo salidas recreativas, de 10 a 18 horas.

Salidas recreativas están permitidas solo el domingo, de 10 a 18 horas para toda la población. Una hora como máximo y a no más de quinientos metros del domicilio.

Se prohíbe la atención al público de restaurantes, bares, cervecerías y locales gastronómicos. Solo el delivery podrá ser hasta las 23 horas. Y la modalidad “para llevar” hasta las 20.

Comercios: atenderán de 9 a 19 horas de lunes a sábados. Domingos, deberán permanecer cerrados, debiendo proceder a realizar la desinfección integral del comercio y abastecerlo.

Ingresar a Plaza Huincul para empresas: con permisos.

Acá está en imágenes un resumen de lo anunciado hoy: