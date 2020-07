“Hoy 7 de julio se cumple un año del nefasto Incidente en el que perdió la vida nuestro hijo Javier Jorge Daniel Castro, de 35 años”

“Ha pasado un año y muchos acontecimientos judiciales que hemos tenido que afrontar, tanto nosotros como Jesica Alegría, la novia y otra víctima de ese accionar negligente”.

“El conductor del vehículo, si es que se lo puede llamar conductor, quien atropelló, mató y abandonó a nuestro hijo está preso por solo tres años Mauro Gastón Ballarini, asesino al volante, y me hago cargo de mis dichos, saldrá en libertad y gozará de todos los derechos que les arrebató a nuestro hijo y a Jesica”.

2Nuestra familia sigue llorando la perdida de nuestro hijo y cada día que pasa se hace más difícil continuar con este dolor a cuestas. Nuestro Grillo, tal como lo llamaban sus amigos, era un hombre que con muy poco era feliz, y ese es el legado que nos dejó”.

“Esta nota tiene como objetivo recordar a nuestro hijo, pero más allá del recordatorio también queremos expresar el dolor que se siente al saber que mucha gente vio el accionar negligente de Ballarini, recordemos que los atropelló en plena avenida San Martín de Plaza Huincul y huyó cobardemente, sin auxiliarlos como lo hace la gente como él. Cuando solicitamos a través de todos los medios de comunicación que se presenten testigos, no se presentó absolutamente nadie a dar declaraciones de los graves acontecimientos que fueron vistos por muchas personas. Era un domingo a la madrugada a la salida del boliche de Plaza Huincul”.

“Esa falta de solidaridad nos duele como padres y mucho más como seres humanos. Saber que teníamos que enfrentar una causa judicial sin testigos y sin saber qué pasaría con la justicia por la muerte de nuestro hijo por no contar con testigos. No se lo deseamos a nadie. Pero anhelamos fervientemente que así como somos de solidarios en otros aspectos, también lo seamos cuando alguien muere por las acciones negligentes de asesinos al volante”.

“Por último quiero agradecer una vez más a todas aquellas personas que nos han acompañado en todo momento: familiares, amigos, vecinos, gente conocida, a todos los medios de comunicación, a los integrantes del Poder Judicial a todos en general”.

“Mi hijo descansa en paz. Nosotros tenemos el deber de seguir adelante hasta que nos reencontremos con él en otra vida, si Dios nos permite.

Familia Castro: José Luis- Horacio- Gabina

En el siniestro vial que perdió la vida Castro resultó gravemente lesionada, Jesica Alegría.