Hoy, el intendente de Plaza Huincul Gustavo Suárez anunció las medidas que empezarán a regir para el ingreso a la ciudad.

Ante el incremento de casos de coronavirus COVID-19 registrados los últimos días, el jefe comunal adelantó que se exigirá un nuevo certificado de ingreso a la localidad, para aquellas personas que residen en Neuquén, Senillosa, Centenario, localidades que tienen circulación comunitaria y trabajan en la ciudad.

“Vamos a hacer vía internet las habilitaciones correspondientes para los que quieran ingresar, con 48 horas de anticipación para los trabajadores esenciales, salud, justicia, empresas petroleras, obras privadas y para evitar problemas en los controles sobre las rutas 22 y 172, indicó.

Luego refirió que “si esto no se controla o no se cumple con responsabilidad no nos quedará otra que volver a fase Uno que es el aislamiento social”.

Indicó que se dispondrá de una página web para hacer la tramitación del permiso, más allá de las habilitaciones nacionales en vigencia.

“El mayor es la confianza que circula en las dos comunidades. Tenemos que restringir al máximo, y quedarse en casa como lo hicimos en la primera etapa de aislamiento”, aclaró con preocupación.

Finalmente indicó que si esto no se controla o no “se lleva a cabo con responsabilidad no queda otra que la semana que viene volver a fase uno que es aislamiento social”.