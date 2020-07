El protocolo que comenzará a regir para las empresas operadoras y de servicios petroleros que se desempeñan en Añelo y los alrededores, se aplicará desde este jueves.

El secretario de Relaciones Institucionales con la comunidad, Darío Díaz explicó que a cada una de las empresas se les solicita la declaración jurada. “Es una nómina del transporte (chofer) y el personal que deba entrar a yacimientos, parque industrial o las inmediaciones”, describió.

“No se puede cerrar la ciudad pero si necesitamos cuidarnos entre todos. Y la declaración jurada es la que las empresas nos las presentan y nosotros tenemos un chequeo y un control rápido”, mencionó. Para Díaz, lo que se busca es “simplificar las cosas y siempre cuidándonos y manteniéndonos informados”.

“La empresa se hace responsable por los trabajadores que ingresan y que no tienen síntomas COVID-19, y para agilizar porque estamos teniendo muchas demoras”, acotó.

La declaración es por vehículo, ya sea camioneta, minibus, camión. Y deben estar los datos del chofer y de todos los ocupantes del medio de transporte. “En el caso que alguno de los trabajadores no esté en la nómina o los datos no coinciden, no podrán ingresar ninguno de los integrantes del vehículo”, destacó Díaz.

Son más de 100 empresas las que ingresan y salen a Añelo, y lo empezarán a aplicar a partir del jueves.

También se especifica cuando haya cambio de turnos del personal. Eso se debe informar al municipio mediante un correo electrónico. Se verificará que la nómina de personal informado sea la que presentan en la lista.

“Estamos coordinando todos, son muchas las empresas de servicios y las operadoras son más de diez. Afecta a la industria y a todos los gremios como Uocra, Petroleros y Camioneros”, indicó.

Finalmente, especificó que entre 800 a 1000 trabajadores son las que están involucrados, en el trabajo en la zona.