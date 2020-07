El municipio informó a las empresas que su personal de Neuquen, Plottier, Centenario u otra ciudad con circulación comunitaria de Covid-19, no pueden realizar viajes diarios para cumplir con su trabajo dentro del ejido.

Se les informó que una vez que ingresen, deben realizar aislamiento por 14 días con control del sector de medicina laboral de la empresa. Y después podrán trabajar pero sin salir del ejido de Plaza Huincul.

Desde hace una semana se comenzó el contacto con las empresas desde el municipio. Marcos Miranda explicó que la medida fue bien recibida. “Hablamos con Geopark, con YPF, con OilStone, nos resta una reunión con Pampa Energía, pero hay buena predisposición”, explicó el funcionario. hay empresas que no respetan el paso de los contolres, pasan por las picadas, no se dejan controlar, Rodial no sabía que había venido. son de Neuquen. geopark ypf, oil stone, pampa falta.







Lamentablemente hay otra empresas que evitan los controles de ingreso, como Rodial. “Es una lástima porque no se dejan controlar y nos ponen a todos en peligro”, dijo Miranda.

Varias empresas con base en Huincul recibieron la nota. En ella se sostiene que “No se permitirá bajo ningún concepto que las personas residentes en zonas de riesgo con transmisión comunitaria del virus COVID-19, realicen viajes a diario desde su lugar de residencia habitual, desarrollen actividades laborales en el ejido de la Municipalidad de Plaza Huincul y retorne a su lugar de residencia, entendiendo esta situación como una potencial cadena de contagio para la población de la Ciudad de Plaza Huincul”.

Con la medida se busca bajar el riesgo de contagio por personas que circulan a diario desde el conglomerado Neuquen, aunque sean trabajadores esenciales. Neuquen y su conglomerado fueron declarados por Nación en fase 1 porque tienen circulación comunitaria.