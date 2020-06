El secretario del sindicato petrolero, Guillermo Pereyra, negocia la continuidad laboral para los más de 10 mil trabajadores suspendidos que tiene la industria hidrocarburífera.

El pasado 31 de mayo venció el plazo del último acuerdo y desde entonces está vigente una negociación que estaría avanzada. El inconveniente es determinar hasta cuándo los trabajadores seguirán suspendidos con un haber mínimo y cuánto será ese ingreso.







Pereyra dijo que “ya no se discute salario”. Ahora se buscar acordar la continuidad de los suspendidos. “Se que el compañero ahora no puede pagar las deudas, la situación es tremenda, pero lo que buscamos es aguantar hasta retomar, si pierden el empleo los vamos a ver en los próximos meses repartiendo currículum donde no hay trabajo. Es mantener la nómina para cuando arranque esto nuevamente”, detalló.

Suspendidos de la industria hay “casi 17 mil compañeros”, dice Pereyra. Porque los yacimientos de petroleo convencional están paralizados y los de gas “como El Orejano, Loma La Lata y Fortín de Piedra están activando pero es poca gente”.

La negociación está trabada en el monto que cobraría cada trabajador. No sería más de 50 mil pesos, pero podría ser 40 mil. “Queremos que (los trabajadores suspendidos) puedan continuar, de alguna manera, ligados a la nómina de las empresas, cómo vamos a llegar y cuánto tiempo, es el gran debate, no se cómo nos va a ir”, dijo Pereyra.