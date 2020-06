La fiscal Marisa Czajka recibió una denuncia sobre presunta violación de la cuarentena por parte de personas que han sido confirmadas como portadoras de COVID-19.

Como se informó, en Cutral Co hay diez casos activos. La mayoría de ellos son asintomáticos y permanecen en su hogar ya que no requieren de asistencia médica.







Igualmente personal de salud los va a visitar todos los días para hacer un seguimiento. Vecinos cercanos informaron a Cutral Co al Instante que muchas veces no están en su vivienda a pesar de que tienen prohibido salir.

Ante esta información, este medio pudo corroborar que existe una denuncia que es investigada por la Fiscalía. No hubo formulación de cargos porque estas personas no pueden ir hasta la sede judicial.

Se trata de personas de una misma familia. No todos han dado positivo para el virus pero todos son contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19.