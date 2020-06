A pedido de la Fiscalía, se abrió el plazo de investigación por el hecho y se impuso una medida cautelar de prisión preventiva para Hugo Rodríguez, acusado de apuñalar dos veces a su hijo de 16 años en una pelea. El plazo es de 15 días y el imputado lo cumplirá en su domicilio por falta de espacios adecuados en las unidades policiales.

A Rodríguez le formularon cargos por lesiones graves agravadas por el vínculo y amenazas simples tras lo ocurrido en la madrugada del domingo, en el barrio Unión de Cutral Co. El hombre fue denunciado por su expareja, luego de que llegara al hogar y se trenzara en lucha con su hijo de 16 años, que terminó herido con dos puntazos.







Luego se supo, que Rodríguez fue al lugar a buscar a la hija menor que tiene en común con su expareja, aunque se plantearon distintas versiones del motivo de la agresión.

La jueza Laura Barbé dio lugar al pedido de Fiscalía y aplicó una medida cautelar de prisión preventiva para Rodríguez por 15 días. Pero por la noche se modificó la medida a arresto domiciliario, ya que ninguna dependencia policial de la ciudad está en condiciones de albergarlo.

Según pudo establecer este medio, las unidades de detención 21 y 22 no reciben a nuevos internos por el contexto de la pandemia; mientras que de las comisarías, la alcaidía de la 15ª quedó inhabitable tras un incendio causado por los internos en 2018; la 6ª de Plaza Huincul no cuenta con calefacción por una obra que comenzó el año pasado y fue suspendida por la cuarentena del Coronavirus; y los calabozos de la 14ª tienen capacidad reducida y no pueden tener a una persona en encierro por más de 24 horas.