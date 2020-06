Cansados de pedir que los automovilistas bajen la velocidad, los vecinos de la avenida Benito Pérez construyeron limitadores de velocidad caseros.

El sector se encuentra al sur de la ciudad, y se extiende por todo el tendido eléctrico de alta tensión. Comienza en la ruta 17 y llega hasta la avenida Los Cipreces de Cutral Co.

Es una vía rápida para llegar a distintos sectores de ambas ciudades. Hace un par de año casi no se utilizaba, pero ahora está totalmente urbanizada y está planificado que se asfalte.







El problema es que no se respeta la velocidad máxima de 40 kilómetros y ello genera peligro constante. “A las velocidades que circulan no ven autos, no ven perros, no ven personas”, contó un vecino.

Se han presentado notas al municipio, a las autoridades policiales, también en el Juzgado de Faltas pero no hubo respuestas y los accidentes siguen sucediendo.

Los vecinos dicen que son casi diarios pero que solamente trascienden los más graves. “Como vecinos estamos preocupados”, expresaron.