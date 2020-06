Hoy día del padre tu día mi amor ! Fuiste un gran padre un gran hombre,se que eras feliz cada vez que compartías momentos con ese ser tan hermoso ❤️ También se cumplen un mes más sin que estés entre nosotros, aun no consigo aliviar el dolor que invade mi alma.

Te amo y te extraño.El dolor está en mi alma y será un sentimiento que llevaré el resto de mis días al mirar a mi lado y saber que ya no estás. Busco siempre tu mirada entre la gente, aunque sé que no encontraré nada. Necesito de tu mano muchas veces para levantarme y volver a caminar.

Recordaré el sonido de tu voz diciéndome que me amas como lo hacías todos los días ,te recordaré siempre… siempre con una sonrisa, tu mirada, mirada que me hacía sentir paz. Guardaré cada recuerdo tuyo cuidadosamente y los conservaré como mi más grande tesoro.

Sé que ya no estás y aunque cuesta aceptar que esto no es un sueño, puedo sentir tu amor en cada recuerdo grabado en mi mente, cada momento de tu vida que me regalaste.

Te amare x siempre.

Tu esposa

Anahí ❤️