El Boletín Oficial de la Nación determinó que la provincia de Neuquen (entre otras) salieron del aislamiento o “cuarentena” y que ingresaba en la fase “distanciamiento”.

En su artículo 4, ese decreto indica que se puede circular dentro de un mismo departamento. Para aquellos que no lo recuerdan de la escuela primaria, Cutral Co y Plaza Huincul están en el mismo departamento que Neuquen, Senillosa, El Chocón.

Pero localidades cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul, en las que no circula el COVID- 19, no estarán habilitadas para circular sin permiso.

Como se advierte en el mapa no se podría ir a Añelo, Picún Leufú ni Zapala. Obviamente tampoco lo podrían hacer quienes tiene familiares en Rincón de los Sauces.

El Boletín Oficial dice que “queda prohibida la circulación de las personas alcanzadas por la medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” dispuesta por el artículo 2° del presente, por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado de Circulación”. Eso quiere decir que se podría ir a Neuquen (donde hay casos de COVID-19) pero no a lugares más cercanos donde no hay virus. Burocracia.