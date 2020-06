La familia llegó a Cutral Co el miércoles por la noche, a la espera de una consulta médica para su hijo, un niño de 4 años que padece de citomegalovirus. Una vez en la ciudad, fueron detenidos en un control y al ver que su domicilio era en una zona de circulación de coronavirus, los obligaron a irse.

La denuncia fue radicada 26 de Loncopué por Matías Quintana, el padre de la familia que sintió discriminación en su paso por Cutral Co. En el escrito detalló que viajó junto a su esposa y su hijo por un turno programado con el médico homeópata y generalista Alejandro Pascual, en un consultorio privado de calle Belgrano. El hombre explicó que contaban con el permiso nacional de circulación y la constancia del turno médico.

El miércoles por la tarde salieron de su ciudad y llegaron a Cutral Co poco después del as 20 sin mayores complicaciones. Pasaron la noche en la casa de la madre de Matías, en el barrio Nehuen Che; y a la mañana siguiente salieron hacia el consultorio. Pero fueron detenidos en un control policial de 13 de Diciembre y Elordi donde le pidieron la documentación y lo notificaron de que tenían prohibido circular por la ciudad.







De acuerdo a su relato, había unos 6 policías en el lugar y cuatro personas con camperas que los identificaron como trabajadores de Defensa Civil, luego “llegó otro móvil con 4 policías, entre ellos uno de jerarquía que se acercó y nos dijo que nos teníamos que ir de Cutral Co porque veníamos de una zona de contagio. Le expliqué que habíamos ido a llevar a mi hijo al médico homeópata, que teníamos el turno para las 11 y él me dijo que no podíamos ir y que tenía que irme de la ciudad en una hora y que el permiso de circulación no era válido porque el médico es naturalista y no clínico”, narró.

Así regresaron a buscar su equipaje para emprender el viaje de regreso, pero cuando llegaron al puesto de control de ruta 22, en el acceso oeste a Cutral Co, “otro uniformado me dijo ‘vos sos el del Chevrolet Ágile, hace una hora tendrías que haber estado acá. Tenés 40 minutos para llegar a Zapala, porque sino te van a secuestrar el auto'”, contó.

La familia tuvo que apurar el paso, pero en Ramón Castro frenaron por un control de Gendarmería y allí les explicaron que la documentación era válida y no tendrían que haberse ido. Luego, en Zapala, reconocieron que no tenían aviso desde Cutral Co para esperarlos.

Sin embargo, resignaron el turno y regresaron a su ciudad. Una vez allí, radicaron la denuncia por la discriminación sufrida de parte de las autoridades, por proceder de una zona con circulación de COVID-19.