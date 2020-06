El gobernador Omar Gutiérrez se refirió al incremento de casos de COVID-19 en la provincia de Neuquen. “Hoy vi a dos personas, una con barbijo, otra sin barbijo, darse un abrazo en la calle (en Neuquen capital)”, relató y se preguntó “¿a qué viajaron a Salta los dos casos de Huincul? (en realidad son de Cutral Co), salen a buscar el virus”, dijo.

Y apeló a la responsabilidad social para evitar que el virus siga propagándose. No obstante entendió que no se puede volver atrás con la apertura. Según explicó no se puede responsabilizar a una actividad por el incremento y que de volver para atrás, debería ser con todas. Pero aseguró “no se puede estar encerrados siete meses”.







Mientras en Cutral Co y Plaza Huincul se debate sobre si continuar o no con las salidas recreativas.

El gobernador aseguró que se habilitan restaurantes, bares y locales gastronómicos en Neuquén de 8 a 22. Desde el lunes y bajo un estricto protocolo. También se habilita la circulación de 8 a 22 y los comercios de 8 a 20 de lunes a sábados. Esto todavía no está habilitado en Cutral Co y Huincul.

Todavía no se habilitó el transporte de media distancia, ni los casinos, ni los gimnasios, pero para estos últimos se anunció que hay decisión de habilitarlos junto con los talleres de danzas.