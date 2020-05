El movimiento anunció el cierre de la campaña de la olla popular que comenzó casi de la mano con la cuarentena, para asistir a familias de bajos recursos. “No es el fin de nuestro trabajo social, solo es el de nuestra Ollita Popular”, expresaron.

Mediante un comunicado, el Movimiento Evita agradeció el apoyo recibido por comercios y voluntarios para la campaña que se extendió por casi dos meses. Cada lunes, miércoles y viernes elaboraban las viandas para repartir a familias de las dos ciudades, con una cifra inicial de 90 porciones, y una final de 170. “Hoy decimos Objetivo Cumplido, estuvimos ahí ininterrumpidamente en el momento más difícil y eso nos pone felices porque nuestra organización lleva como lema ‘La patria es el otro’ y nuevamente lo dejamos en manifiesto” agregan.

Si bien la campaña dio por finalizada, desde el movimiento anticiparon que analizan otras tareas sociales para continuar en asistencia a las dos ciudades.

El comunicado:

Objetivo cumplido para el Movimiento Evita

Comenzamos una Olla popular para 90 vecinxs de nuestra localidad, 3 compañeras fueron las encargadas de cocinar cada lunes, miércoles y viernes Cecilia San Martín, Claudia Sosa y Juana Vázquez quienes ponían su corazón en cada una de las viandas que entregamos. A través de los enormes gestos de solidaridad de otras compañeras como Sandra Mofficoni, Lucia Ojeda, Perla Espinosa, Ana Paula Aguilera (quienes además se ofrecieron humildemente para hacer el reparto de las viandas) pudimos sumar al plato de comida un pan, dulce casero y algún postre como arroz con leche o flan, sin dejar de mencionar al grupo de Señoras que se sumó desinteresadamente a amasar pancitos para lograr nuestro objetivo.

Nada de esto podría ser posible sin las donaciones de nuestrxs comerciantes, de nuestrxs vecinxs que acompañaron sin pensar para lograr que aquellos que menos tienen puedan tener un plato de comida en sus mesas.

No queremos dejar de agradecer el gran trabajo de Claudia Pino, que día a día organizaba los repartos, los tuper y se preocupo en cada ollita por si lxs compañerxs retiraban o no su plato de comida.

Es inmensa la lista de agradecimiento que deberíamos hacer, pero cada uno de ustedes saben quiénes son.

Hoy decimos Objetivo Cumplido, estuvimos ahí ininterrumpidamente cada semana para hoy estar asistiendo a 170 vecinxs de nuestra bella ciudad. Creemos que estuvimos en el momento más difícil y eso nos pone felices porque nuestra organización lleva como lema “La patria es el otro” y nuevamente lo dejamos en manifiesto.

Este no es el fin de nuestro trabajo social, no… Solo es el fin de nuestra Ollita Popular..

¡ De corazón gracias a cada uno de lxs que hicieron posible que le diéramos una mano a quien nos necesitaba!