El secretario del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, afirmó que la continuidad de este sistema está encaminada. Pero abordó otra realidad: 1800 trabajadores y trabajadoras se tendrán que jubilar para evitar despidos.

El diario Río Negro publicó declaraciones del sindicalista, en las que asegura “hay varias cosas para analizar, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente para continuar el acuerdo salarial por dos o tres meses más”.

Este acuerdo establece que el personal suspendido se queda en su casa y cobra el salario mínimo. Hubo discrepancias en cuanto a los montos porque se había establecido que iban a cobrar un 60% del salario del mes anterior y muchas empresas no lo quisieron pagar porque era más que el básico. Por otro lado, principalmente las pymes petroleras que tienen contratos con YPF no pagaron los salarios a tiempo porque no recibieron el pago por parte de la operadora.







Aunque Pereyra es optimista, habrá que esperar la resolución final, ya que el domingo se termina el acuerdo vigente. El gremialista admitió que “puede que se haga un nuevo convenio o una prórroga con algunas modificaciones porque no se puede seguir adelante sin aportes a la obra social porque es necesario mantenerla en un momento de crisis sanitaria pero no puede funcionar sin aportes y en eso nos vamos a poner de acuerdo”.

Otra realidad cercana es la jubilación para aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen la edad. Si se vuelve atrás con un decreto firmado por Mauricio Macri, el 154/19, entonces el personal que es auxiliar también se podrá jubilar.

Como la empresa debería pagar 13 salarios juntos, la idea es que se jubilen y se los paguen uno por mes y así extender el beneficio por más tiempo.