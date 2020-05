Desde el municipio de Plaza Huincul se informó que ya adhirió al decreto provincial que autoriza, entre otras actividades, la apertura de agencias y subagencias de quinielas. Lo hizo mediante el decreto municipal 389/20.

Al respecto, se indicó cuáles son las condiciones en las que debe hacerse la apertura, las condiciones del local, los requerimientos tanto para los empleados como para las y los clientes.

En este sentido, se indicó que la modalidad de trabajo autorizada es la siguiente: la atención presencial al público, con limitación y separación de espacios de espera y de atención para garantizar distanciamiento social.

Los empleados pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación de concurrir a las instalaciones. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: mayores de 60 años, y o con enfermedades o tratamientos que bajan las defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas: cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad, etc.

Los trabajadores y los empleadores deberán obtener un Certificado de Circulación Autorizada que se tramitará a través de la Aplicación “Cerca Neuquén”; elaborada por la OPTIC – Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para ser presentado ante la autoridad policial de control. Descargable en www.neuquen.gov.ar

¿Cuál es el protocolo sanitario básico a cumplir?

Uso obligatorio de protectores faciales para clientes y empleados (según Decreto Provincial Nº 0478/20).

No se deberá permitir bajo ninguna razón el acceso a clientes que no hagan uso de su correspondiente protector facial. En caso de permitirlo, el local podrá ser multado en virtud de lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 0478/20, artículo 3º, y su normativa reglamentaria.

En cuanto a la zona exterior, fuera de la Agencia se debe mantener una distancia no menor a 2 metros entre personas. Delimitar las distancias marcando el piso con cinta de color. Para ser atendido, deberá contar con el protector facial correspondiente. Asegurar el ingreso de 1 persona como máximo a la agencia, manteniendo la distancia interpersonal establecida.En el caso de haber dos o más clientes, los mismos deberán aguardar afuera hasta que se retire el que se encuentra dentro del local.

Zona de Control al ingresar a la Agencia

A los efectos del ingreso y durante toda la estadía en el salón será obligatorio el uso de protectores faciales.

Se le proporcionará al cliente alcohol en gel o solución de alcohol al 70% para la correcta desinfección de las manos al momento del ingreso al local.

La Agencia deberá asegurar la limpieza de todas las superficies de manera constante. Limpiar y desinfectar todas las superficies de trabajo y pisos, con solución con lavandina o alcoholal 70%, como mínimo al ingreso y 3 veces por día.

Desinfectar superficies de apoyo (mostradores) por cada persona que sea atendida, con solución de alcohol al 70%. En caso de toser o estornudar, deberá hacerlo cubriéndose con el pliegue del codo.

Se deberá ventilar adecuadamente en forma natural en lo posible constantemente. Se recomienda evitar tocarse boca, nariz y la boca. No se podrán compartir utensilios, alimentos, bebidas y equipamiento en general que comprometa la salud del Agenciero y o terceros.

Cada agencia será centro de información proactiva por medio de afiches informativos y circuito cerrado de video, donde en todo momento se informará sobre las medidas de prevención.

En la zona de Atención que es exclusiva para la persona que atiende: se tendrá que colocar un vidrio o acrílico separador entre el cliente y el empleado, que deberá ser desinfectado en cada apertura del local.

En caso de no contar con el vidrio separador correspondiente, será obligatorio usar una máscara de protección facial de plástico transparente, que deberá ser desinfectada periódicamente con solución de alcohol al 70%.

Será obligatorio para todos los agentes oficiales de Lotería y Quiniela y o su personal, el uso de protectores faciales durante la totalidad de la jornada laboral. En caso de que no cuente con dicho insumo, el mismo será facilitado por el Organismo a los efectos de cumplir con este punto.

Se dispondrá de alcohol en gel para uso continuo de los Agentes Oficiales, debiendo estimularse la higiene de las manos con alcohol en gel o el lavado de manos con jabón y agua cada una hora. El cliente solo se limitará al pago de las apuestas realizadas.

Medio de Pago: efectivo únicamente. La persona encargada de la Atención al Público debe contar con alcohol en gel o sanitizante (alcohol diluido en agua), barbijo o tapabocas, agua y jabón, rociador de alcohol diluido, lavandina, trapo de piso y balde.