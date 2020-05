El domingo fue la jornada habilitada para las salidas recreativas para adultos mayores, durante la mañana y para los niños, niñas y adolescentes durante la tarde.

La policía llevaba adelante el control de los paseantes y en esa tarea estaba una patrulla con dos efectivos en 13 de Diciembre y Tucumán, en el barrio Pampa de Cutral Co.

“Todo iba con normalidad hasta que alrededor de las 10, identifican a 2 mayores cuando comienzan a ser agredidos desde una casa del barrio Pampa”; explicó el comisario mayor Ariel Pareira.

La joven policía de 20 años fue quien resultó agredida en la cabeza y ante esta situación se retiraron del lugar. La uniformada fue trasladada hasta el sanatorio privado de Plaza Huincul e iba a ser sometida a una serie de estudios.

En cuanto a las salidas recreativas, el domingo “se identificó a 75 personas mayores que respetaban todas las medidas; y 155 menores por la tarde, acompañados por un familiar”. Se indicó que, todos cumplían con la distancia de los 500 metros,”salvo algunos casos como los barrios San Martín o Belgrano que optaron por salir fuera de la barriada, por temor a que les pase algo en el barrio. Se contemplan esos casos pero se les explica que no pueden alejarse mucho”.

Por otra parte, Pereira explicó que desde el jueves a la fecha se demoraron 25 personas, se secuestraron ocho vehículos y tres motocicletas por violación al aislamiento social.

El mayor especificó que “la gente se junta en las plazas y no está permitido. Muchos se enojan y no comprenden, pero se terminan retirando. La gente sale a lugares públicos, pero no hubo mayores inconvenientes”, acotó.