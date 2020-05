El homicida Miguel Ángel López es buscado en toda la provincia tras escapar de la Unidad de Detención 21 de Cutral Co el pasado sábado. Policía dio detalles de cómo fue su huida.

El momento de la fuga no pudo precisarse con exactitud. “Ojón” López salió al patio delantero a las 11 de la mañana y, para el recuento de las 14.30, notaron que ya no estaba. En ese ínterin trepó un paredón de 2,5 metros y saltó a un patio vecino para salir de la cárcel que esta en pleno centro de Cutral Co.

Ese patio delantero de la U21 es “una zona con poca custodia, por los beneficios que ellos tienen” de buena conducta o condenas próximas a terminar de cumplir, explicó el comisario mayor Ariel Pereira, que aclaró “si bien las unidades de detención están en la zona, no dependen de la Dirección Seguridas Interior” .

En ese sector de la cárcel se encuentran los hornos y talleres laborales de los internos y, aparentemente, López estuvo solo el sábado al mediodía, sin otros internos y sin guardias, lo que facilitó su escape.

Ahora es buscado en toda la provincia y, si bien gozaba de beneficios, se lo considera un preso peligroso. Purgaba una condena de diez años y seis meses de prisión por el homicidio de Juan Martín Cerda, ocurrido en septiembre de 2014, en el barrio Nehuen Che de Cutral Co.