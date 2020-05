Desde ambas municipalidades se informó que los domingos continúa la restricción de circulación en toda la ciudad como medida de prevención.

Sólo podrán realizar salidas recreativas nuestros niños, niñas, adolescentes de 16 a 18 y los adultos mayores de 60 años salieron de 10 a 12.

Se recordó que no se puede salir sin barbijo, que no se puede ir a la plaza, tampoco a los circuitos de caminata, no se puede salir en auto. Las salidas son en un rango de 500 metros alrededor de la casa. Los negocios van a permanecer cerrados.

También se informó que los bomberos voluntarios van a tocar las sirenas para avisarle a la población que los deben regresar a sus casas.