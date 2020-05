Hoy, se realizó la concentración en la plazoleta de Las Dos Ciudades “El Reloj” de trabajadores de la Clínica Cutral Co y de los docentes que conforman la minoría en el gremio ATEN, porque no se hicieron las asambleas para cubrir los cargos, en el nivel medio.

El referente de este sector, Gustavo Meliqueo explicó que a través de la minoría de ATEN, Tribuna Docente y el Frente Multicolor realizan la protesta en diferentes lugares de la provincia como Neuquén, Zapala, en el norte y sur.

“El gobierno no da respuesta a un reclamo básico que es la cobertura de cargos y horas vacantes y llevan a que más de 700 docentes estén en situación de desocupación, o muchos cobrando seis horas o un salario por debajo de la línea de la pobreza”, refirió Meliqueo. Y así no se pueden cubrir ni siquiera el pago de alquileres, por ejemplo.

“No hay una cuarentena que se pueda aguantar si no tenemos salario y no estén las condiciones básicas para que las familias estén en la casa”, especificó. Según el relevamiento que hizo este sector, son alrededor de 130 docentes en Cutral Co y Plaza Huincul que están en esta condición.

En el nivel medio se cubren paquetes de horas y al haberse suspendido las asambleas no se tomaron cargos ni horas. Especificó que también rechazan la serie de resoluciones adoptadas por el CPE, que, según su postura se trata de “flexibilización laboral para los docentes”.

En cuanto a los 27 empleadas y empleados de la Clínica Cutral Co, expresaron que están en la misma situación aunque existe un pequeño avance y que es el proyecto aprobado en Legislatura para la continuidad laboral y que se revea la apertura de la clínica y el pago adeudado a todos.

Ahora “falta la aprobación del Poder Ejecutivo y queremos que el gobernador (Omar) Gutiérrez lo ejecute y todavía no recibimos noticias”, dijo una de las empleadas.

Recordó que van a hacer seis meses que no perciben sus salarios. “Permanecemos en el edificio porque no fuimos despedidos, se cortó la atención porque se cortaron los servicios (energía eléctrica) seguimos en grupos reducidos resguardándonos ante la pandemia”.