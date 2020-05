Después del decreto municipal anunciado en Cutral Co y que flexibiliza varias actividades a partir del lunes 11, se dio a conocer el protocolo sanitario que deben seguir, según cada uno de los rubros.

En en Anexo II se especifica cuáles son las condiciones que deben cumplir tanto las y los propietarios de las peluquerías y barberías, como sus clientes.

De acuerdo a lo informado, en el caso de los “salones de peluquería y barberías”, la apertura regirá desde la medianoche del lunes 11 de mayo.

Y las modalidad de trabajo autorizada es la siguiente, con atención al público limitada.

MODALIDAD DE TRABAJO AUTORIZADA:

• ÚNICAMENTE con sistema de turno previamente concertado, vía web o vía telefónica. Aquellas personas que se dirijan a los establecimientos habilitados para esta actividad deberán circular con la constancia del turno otorgado para su atención.

• Solo podrán permanecer en el salón los empleados y clientes, sin acompañantes.

• Cada establecimiento deberá llevar un registro de clientes con nombre completo, DNI, domicilio actual y número de teléfono del cliente, a fin de facilitar la aplicación del protocolo sanitario de COVID-19 en caso de sospecha de contagio.

• Los empleados pertenecientes a grupos de riesgo quedan exentos de la obligación de concurrir a las instalaciones. Se considera grupo de riesgo a aquellas personas que tienen mayor posibilidad de progresar a formas severas o que son vulnerables por su situación: mayores de 60 años, y o pacientes con enfermedades o tratamientos que bajan las defensas (inmunocomprometidos); embarazadas; personas con enfermedades crónicas: cardíacas incluyendo hipertensión arterial, pulmonares, renales, diabetes, obesidad, entre otras.

PROTOCOLO SANITARIO BÁSICO:

• Observancia plena de las “Recomendaciones Especiales” aprobadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT): para el desempeño de los trabajadores exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio para el cumplimiento de su labor, así como para su desplazamiento hacia y desde el lugar de trabajo, sobre buenas prácticas en el uso de los elementos de protección personal y sobre colocación de protección respiratoria. (https://www.argentina.gob.ar/srt).

Uso obligatorio de protectores faciales de distinto tipo para clientes y empleados del salón.

• No se deberá permitir bajo ninguna razón el acceso a los salones a clientes que no hagan uso de su correspondiente protector facial, barbijo o tapabocas. En caso de permitirlo, el salón podrá ser multado en virtud de lo dispuesto en el Decreto Provincial Nº 0478/20, artículo 3º, y su normativa reglamentaria.

• Salones con servicios de desinfección permanente: se recomienda realizar limpieza y desinfección de los salones previo al inicio de actividades; a mitad y a fin de la jornada, como mínimo. Se debe realizar ventilación frecuente de las instalaciones.

• Al llegar al salón, todo el personal deberán hacer uso de sus zapatos y ropa de trabajo, y guardar su ropa personal en una bolsa plástica, dejando aislado el calzado que utilizó.

• Se dispondrá de alcohol en gel (con porcentaje mínimo de alcohol de 70%) para los empleados y clientes en lugar bien visible, preferiblemente en el acceso al salón.

• Como parte de las normas de bioseguridad específicas para esta actividad, se deberá colocar 2 trapos de piso con lavandina diluida en agua, a ubicarse uno del lado de afuera de la puerta de acceso al establecimiento y el otro adentro del local, debiendo lavarse ambos cada 2 horas. El cliente deberá realizar la limpieza de sus pies sobre los trapos.

• Una vez que los clientes ingresen al establecimiento, se les desinfectarán las manos, mediante la aplicación de alcohol en gel (con porcentaje mínimo de alcohol de 70%).

• Todo el personal deberán usar barbijo y protectores faciales de acrílico o anteojos transparentes para protección de cara y ojos, y tendrán que colocarle a cada cliente una bata o peinador descartable. Las toallas también deberán ser descartables.

• Se deberán usar un juego de peines, tijeras y cepillos por cada cliente, y luego esterilizarlos apropiadamente, antes de volverlos a utilizar.

• Antes y después de atender a cada cliente, los tocadores y sillas deberán ser desinfectados utilizando rociadores de alcohol al 70%, o desinfectante que lo reemplace.

•Deberá respetarse estrictamente la distancia de 2 metros entre silla y silla dentro del salón.

• Durante la jornada se tendrán que desinfectar permanentemente las superficies del establecimiento de mayor contacto con los clientes, como picaportes, barandas, etc.

• El bolso y el abrigo del cliente deberá ser colocado en una bolsa de plástico cerrada. La misma deberá ser desechada al finalizar el servicio y devolver sus pertenencias al cliente.

• No podrán exhibirse ni ponerse a disposición ningún tipo de revisteros con revistas, folletos o cualquier otra publicación en papel.

• Deberá usarse preferiblemente el cobro electrónico. En caso de usarse tarjeta o lapiceras se deberá higienizar esos elementos utilizando rociadores de alcohol al 70%, o desinfectante que lo reemplace.

• En caso de aparición de síntomas en personal del Salón fuera del horario de la jornada laboral: En caso de presentar síntomas como fiebre (+37,5º), tos, dificultad respiratoria, secreción y goteo nasal, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, escalofríos, malestar general, NO acudir al lugar de trabajo e informar inmediatamente al empleador/empleados para que se active el protocolo de desinfección correspondiente en el espacio de trabajo, como las medidas de aislamiento preventivo de las personas que tuvieron contacto directo con la persona afectada. Las personas NO deben dirigirse a un centro asistencial, NO deben salir de su vivienda y deben comunicarse con la autoridad sanitaria para su asistencia, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicandose al hospital o centro de salud más cercano. NO deben automedicarse.

• En caso de aparición de síntomas durante el horario de la jornada laboral (clientes y/o empleados del Salón): En tal caso, la persona a cargo del salón deberá dar aviso de forma inmediata a la autoridad sanitaria provincial, llamando al 0800-333-1002; o bien comunicandose al hospital o centro de salud más cercano. Mientras se espera la asistencia por parte de personal sanitario, la persona con síntomas deberá ser ubicada en espacio separado, en lo posible ventilado.

• Horario: 14:00 a 19:00 horas, de Lunes a Viernes. Sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La aplicación de este protocolo se hará mediante el personal municipal a cargo de Bromatología y Comercio.