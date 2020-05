“Nos sentimos discriminados como cuando esto empezó” manifestó la esposa de Franco Guzmán, el primer caso declarado positivo de COVID-19 en Cutral Co. Desde el día posterior a la declaración del virus se encontraba internado en Zapala y ayer lo derivaron a un sanatorio privado de la capital neuquina.

En declaraciones a FM Fuego, la pareja de Guzmán contó que su familia no supo del traslado hasta la noche, cuando llamó al hospital de Zapala para conocer el parte diario. “Me dijeron que no nos avisaron porque todavía no sabían a dónde trasladarlo” dijo y continuó “en el hospital de acá (Cutral Co) no lo quisieron recibir y en el sanatorio (Plaza Huincul) tampoco, siendo que él tiene obra social de petrolero. Cuando estaba en camino a Neuquén el sanatorio les dijo que si había lugar, pero ya era tarde”.

Según el relato de Beatriz, Franco de 36 años arrojó resultados negativos en los últimos hisopados de Coronavirus, pero continúa con un cuadro respiratorio complicado, que motiva su internación y tratamiento. “Ahora lo llevaron al CMIC de Neuquén y hay que esperar cómo evoluciona”, señaló.

De acuerdo al último parte médico emitido por la provincia, Guzmán tuvo una mejoría aunque todavía requiere de asistencia mecánica para respirar.