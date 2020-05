La situación se observó el miércoles último cuando el ministro de las Culturas Marcelo Fox Colonna participó del ciclo de charlas en vivo por la cuenta de Instagram del Cine Teatro Español, que conduce Pablo Bongiovani. Los teatristas le reclamaron por los subsidios atrasados y el propio Bongiovani cerró los comentarios porque sostuvo que se sintió “violentado”.

Esta es la carta que la actriz y directora Aymará Rovera dirigió a Bongionvani. Al final, se puede ver el descargo del responsable del Teatro Español en la cuenta de YouTube.

“Sr Pablo Bongiovani,

“Aquí mi carta pública

Aymará Rovera, actriz, directora de cine- Ante sus dichos, a los artistas independientes de Neuquén y en defensa a nuestra profesión comparto con mis colegas y solicitamos nos apoyen”.

“Con atención he visto y escuchado el descargo público que ayer hizo en redes sociales a raíz del episodio de censura de los comentarios que se estaban expresando en el foro de su charla en Instagram con el ministro de las Culturas, (Marcelo “Fox” Colonna)”.

“Permítame decirle, con todo respeto, que la violencia que usted denuncia, no existió en ningún momento. Analizando los acontecimientos con paciencia y mirando cada uno de los comentarios, solo se puede concluir que la censura sí fue concreta, ya que usted mismo y en persona decidió bloquear los comentarios en forma compulsiva, quizás porque no estaba preparado y en sintonía para atender los pedidos -ya desesperados, ya desoídos con anterioridad- que nuestros compañeros y compañeras intentaron expresar con sumo respeto”.

“Cómo personalmente usted me bloqueó en sus redes, lamentablemente no puedo mandarle las fotos que saque de las preguntas. Debería verlas, son bien claras y están expresadas desde el respeto y la necesidad más legítima. Las adjuntaré y las publicaré, espero que en algún momento se tome la molestia de verlas”.

“Pero si tanto lo inquieta, hablemos un poco de violencia.

Violencia concreta bien puede ser el hecho que usted no pueda ponerse en el lugar del otro, otra, otre artista y trabajador de la cultura. Recuérdelo, esfuércese en un pensamiento solidario, ya que alguna vez usted fue trabajador de la cultura. Personalmente sentí admiración por usted, cuándo era chica y me fui a Buenos Aires para armar mi propio camino en la profesión, ese que hoy me da el derecho de poder expresarme desde la experiencia que define quien soy. Lo recuerdo con admiración, porque siempre lo veía ganándose el mango en todos lados”.

“Ahora su vida, ha cambiado, se lo ve en la Legislatura, en la Fundación del BPN, como presidente, o como empresario de empresas de alquiler de drones. Probablemente la memoria de aquellos años de “patearla” no esté tan presente”.

“Pero nosotres, “artistas Independientes”, NO trabajamos en la provincia o en las municipalidades, seguimos igual, de pie: ocupando espacios en el arte y el trabajo cultural neuquino. No hemos tenido -ni por asomo- su suerte a nivel económico, por eso, en esta coyuntura, nos duele muchísimo que nos declare sus “violentos” enemigos y, en su pretendida actitud pacificadora, infle el pecho y diga con algo que se lee como actitud soberbia, que ya “está acostumbrado” a escuchar nuestros reclamos y considerarlos hechos violentos”.

“En esta situación tan dicìfil que vive el mundo es triste escucharlo hablar así, de nosotres, actores, actrices, directores, talleristas, músicos, teatristas, escritores, titiriteros, estudiantes de arte, representantes de los teatros (salas), etcétera ¿Tan difícil le resulta considerar que somos muchísimas personas y que tenemos el derecho de exigir que el Estado nos acompañe, sin excusas administrativas frente a una situación límite como ésta? Es obvio y natural que cada quien reclame desde dónde corresponde, y si usted abre un canal de comunicación público y conversa cuestiones personales con el ministro de las Culturas de la provincia en medio de una desesperante crisis económica de las y los trabajadores de la cultura, ¿espera usted que nadie pregunte por sus derechos?” “Evidentemente sí, porque cerró los comentarios de la transmisión y luego catalogó a cada una de las personas que participó de violentas”.

“Es legítimo lo que hemos solicitado a nuestro ministerio, no es subsidio vacío, es trabajo adelantado para luego devolver con talleres. ¿Por qué lo expresamos taxativamente durante su charla con Colonna? Porque ya hicimos notas, educadamente, y las dejamos en el ministerio, que está vaciado. Y el tiempo pasa Pablo, y no se liquidan los pagos, y no tenemos para pagar el alquiler o para comer. Es muy dura esa situación, ¿sabe?”

“Puede que usted actualmente esté muy lejos de ese estado de desesperación. Es duro decirle esto, pero parece que no le importa cuál es nuestra situación, se lo ha preguntado? No quisiera entrar en el razonamiento un poco tirante de preguntarle por su sueldo y el de los funcionarios y funcionarias de la cultura de la primer línea, sueldos que pagamos todes los neuquinos. Pero en este sentido quisiera volver a destacarle que muestra situación es más que desesperante”.

“¿Usted cree que está situación nos gusta, que nacimos para hacer “esto”? Personalmente le cuento que pedir por favor que nos ayuden desde el Estado con esta desesperación puede ser el acto más decadente que tuve que afrontar en mis mas de 20 años de profesión, que ha sido independiente, y gran parte afuera de Neuquén, por una cuestión obvia: no tenemos industria áudiovisual y tampoco teatral”.

“Siento indignación por escuchar sus acusaciones injustas de violencia, y seguramente soy la voz de muchxs que no se animan hoy hablar, que tienen miedo y sienten lo mismo que yo”.

“Pero siento más que nunca que no me tengo que callar, porque personalmente no le debo nada a su gestión, por qué mí camino lo hice sola (con hambre, dignidad y honestidad ) y voy acompañar desde siempre el reclamo contra las injusticias, el camino por la consolidación de los derechos humanos, las causas culturales en contra de las violencias y las causas sociales”.

“Volví hace 3 años, y viendo la lógica con la que se manejan en la mayoría de las gestiones culturales estatales de la región, entiendo por que nunca podría trabajar en provincia, a pesar de ser una gran gestora y referente Cultural ¿Me siento orgullosa de ellos? Para nada, por el contrario: me entristece”.

“Me encuentro hoy aquí en mí lugar, en mi provincia, a la que volví feliz para abrir caminos. Y ya aquí veo como los artistas en general están abandonados, destratados, no mencionados. En cada localidad que visito de manera independiente encuentro algo parecido: los colectivos de artistas sienten que esto así, como está dado desde las carteras estatales, no tiene mucho sentido y no los incluye. Si usted piensa distinto, le invitamos a debatir, no a tratarnos de violentos”.

“Cómo artista y trabajadora por una cultura pública, con más de 20 películas hechas, decenas de series, cortos, premios internacionales, como actriz y como directora, como representante neuquina en el Festival de cine más importante y prestigioso del mundo (Cannes) en Francia. Mi camino, que no es más que lo construido con esfuerzo, trabajo y ovarios, levanto mi voz con mis compañeras y compañeros y le pido que no nos estigmatice desde la violencia que puede ejercer desde su cargo, porque eso, de ninguna manera, está bien”.

“Nosotros seguiremos actuando y haciendo valer nuestros derechos Pablo, por más que usted considere que eso arruina sus momentos de “cordialidad”, como usted le llama. Seguiremos luchando ante todas las injusticias, ante el machismo y el destrato que solemos vivir las mujeres artistas y más en una provincia dónde eso sobra y es muy fuerte. ¿Sabe algo?: Las pocas funcionarias que hay de cultura suelen destratarnos a las mujeres artistas, ni hablar si quien se acerca manifiesta talento y ganas de hacer, ahí ya sos una presa perfecta para el destrato, para dejarte sin nada, porque -que quiere que le diga- la lógica de romper el amiguismo, no se llevó a cabo”.

“Voy finalizando esta comunicación Pablo, contándole en confianza íntima que, como vengo de Cutral Co y me crié entre piquetes y luchas, está injusticia que viven los artistas en general me indigna sí, pero me empodera más que nunca. Se que estaré en la lista negra por abrir la boca, pero también se que no podemos ser iguales después de esta situación, dónde el jodido será más jodido y aquellos que tienen una pequeña cuota de poder nos verán caer, y por eso estarán felices”.

“Cuando pase esto, veremos quién es quién, porque un día ustedes pasarán y nosotres vamos a quedar a seguir construyendo”.

“Entiendo que primero es la salud, y me ofrezco a trabajar de voluntaria para la provincia: cuentan conmigo para lo que necesiten, pero si por dar 15 puestos de trabajo on line por miserables $15 mil pesos en toda una provincia, con fondos de un proyecto de Nación, tengo que sentirme agradecida y no reclamar por mis compañeres de cualquier disciplina, me gustaría preguntarle: ¿usted se callaría en mi lugar?”

“Yo sigo tomándome el Koko (colectivo ) y haciendo patria, seguiré dando clases a todas y todos esos pibes y pibas que sueñan un día en el que puedan lograr llegar lejos, sin que necesiten congraciarse con el político de turno para avanzar. Todes elles necesitan que alguien con valores reales esté allí, con ellos y para ellos, por eso estamos Pablo, no por otra cosa”.

“A todos los artistas, de mí país de mí provincia Neuquén, un abrazo inmenso. No somos violentas, no somos violentos: somos la cultura de nuestros lugares. No contamos con un teatro provincial o municipal .

Saluda atentamente

Aymará Rovera

No profeta en su tierra.

Actriz, directora, Gestora cultural y realizadora audiovisual.

