Después de la celebración de la Asamblea General de Accionistas de YPF, el directorio de la Compañía -presidido por Guillermo Nielsen- designó como CEO de la empresa al mendocino Sergio Affronti, un ejecutivo con 27 años de trayectoria nacional e internacional en la industria petrolera.

Desde la empresa, se informó que al término del encuentro del directorio, Affronti mantuvo una reunión de trabajo con Daniel González, hasta la fecha CEO de la compañía. Coordinaron los próximos pasos para comenzar una transición ordenada junto al resto del equipo de management ejecutivo.

Perfil del nuevo CEO

Sergio Affronti comenzó su carrera profesional en YPF en la provincia de Mendoza como

operativo de producción. Su carrera técnica lo llevó a trabajar y vivir en yacimientos del

Golfo San Jorge y Neuquén.

En 2012, y luego de pasar casi una década fuera del país, regresó para integrar el equipo de dirección de la YPF nacionalizada. Affronti aportó su vasta experiencia en el armado del modelo de negocios y operativo. Lideró el desarrollo de la infraestructura y los proveedores imprescindibles que convirtieron a Vaca Muerta en la operación no convencional más importante fuera de los Estados Unidos.

Fue el creador del programa SUSTENTA que apuntó a desarrollar proveedores locales en las regiones en las que YPF opera. Armó un equipo de destacados de la ciencia del CONICET y de YPF (más de 250 investigadores y tecnólogos) para cofundar YPF Tecnología (Y-TEC) y fue su primer presidente en esta etapa fundacional. Esto dotó a YPF de capacidades de I+D únicas en la región.

Experiencia internacional

Previamente, con la compra de YPF por parte de Repsol, Affronti lideró proyectos internacionales, entre ellos un proyecto de producción de gas en Argelia y la Planificación Estratégica, desde España, de la división de Upstream de Europa, Asia y África.

Luego ocupó la posición de CEO y Country Manager en Ecuador, una de las principales y más complejas operaciones de Repsol en ese momento. Posteriormente fue el responsable del Desarrollo Corporativo (M&A) de Upstream teniendo a cargo la búsqueda y evaluación de oportunidades de negocios a nivel global y participando en la entrada de Repsol en proyectos en Estados Unidos y Rusia.

Affronti es licenciado en Administración y Contador Público nacional, con Posgrado en Negocios en el IAE, y formado en la Universidad de Texas at Austin, en los Estados Unidos, bajo el Programa de Management e Ingeniería en Oil & Gas.

En los últimos años se desempeñó como consultor independiente en proyectos estratégicos para compañías petroleras internacionales en Argentina, y lideró una start up dedicada al desarrollo de Vaca Muerta.