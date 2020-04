El presidente Alberto Fernández explicó que en los lugares con menos de 500 mil habitantes habrá menos restricciones. Pero ello lo decidirá cada gobernador.

Los cambios van a producirse a partir del anuncio de Omar Gutiérrez. Neuquen no tiene ninguna ciudad con más de 500 mil habitantes por lo tanto podría realizar una apertura mayor de actividades, pero hay excepciones a considerar, como la situación del Loncopue y todo el norte neuquino.

En el caso de Cutral Co y Plaza Huincul se había propuesto no permitir el ingreso de personas para que dentro de la comarca se pudiera transitar con normalidad. Ello no fue evaluado oficialmente.







Por otro lado, hace más de 20 días que no hay casos confirmados del virus, lo que la cuarentena se fuera flexibilizando “de hecho”.

No obstante, el gobierno provincial no modificó el decreto que prohíbe circular este domingo, por lo que habrá que respetarlo para que no se inicie una causa judicial.