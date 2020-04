La ciudad de Plaza Huincul cumplió años y esta vez no hubo desfiles en la avenida San Martín, no hubo palco ni homenajes. No hubo recorridas de obras, donaciones ni discurso del gobernador.

En un Centro Cultural “Gregorio Álvarez” casi vacío, una veintena de personas con barbijos presenciaron el discurso del intendente Suárez, que intentó ser optimista a pesar de las dificultades presentes.

La lucha contra el COVID-19 cambió totalmente la conmemoración del día en que Plaza Huincul se transformó en una Municipalidad, independiente de la administración de YPF que le dio origen en 1918, tras el descubrimiento del petróleo.







Este fue el primer aniversario para Gustavo Suárez como intendente y él mismo se encargó de detallar que no fue fácil. “Primero tuve que enfrentar una enfermedad personal, después una tormenta que fue como un tornado y dejó 73 techos volados y muchos años y ahora la pandemia”, enumeró en su discurso.

En un escenario ocupado por medio gabinete y la mitad del Concejo Deliberante, todos a una distancia de 1.5 metros y con barbijo, Gustavo Suárez se paró frente al atril y quiso llevar tranquilidad a la ciudadanía.

Le agradeció a bomberos, Defensa Civil, empleados municipales de servicios esenciales, a los que cumplen tareas desde su casa, por el esfuerzo de mantener a la ciudad en funcionamiento. Extrañamente, Huincul pudo acomodar sus cuentas en medio de la cuarentena. “Vamos a salir de esto más ordenados”, aseguró el intendente.

Resaltó que no hubiera un solo vecino o vecina con COVID -19 en Huincul y consideró que ello lo hace ser optimista para la pronta apertura de todos los comercios y los permisos para salir a realizar actividad deportiva. No obstante consideró que “no se puede abusar de esta flexibilidad, porque podría ser contraproducente”.



En el afán de ser de optimista, Suárez resaltó el trabajo realizado para desarrollar el parque industrial provincial y aseguró que será la manera de poner en marcha la economía tras esta crisis. Detalló que la alianza con la provincia de Córdoba puede permitir un crecimiento a futuro y también adelantó que se podrá realizar obra pública aún en medio de la pandemia.