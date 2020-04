Farmacia Vital informó que llegó una nueva partida de vacunas antigripales para los abuelos. Este lunes se van a entregar los turnos.







Se pidió que, en lo posible, no vayan los adultos mayores a hacer la fila para sacar turno. Se atenderán solamente a los que tengan DNI con terminación en 6 porque son los únicos que van a admitir en el sistema.

Se atenderá a partir de las 9 para entregar el turno.

A aquellos afiliados que cumplan con los requisitos establecidos por PAMI se les dará un turno para la colocación posterior de la vacuna para evitar aglomeraciones.

PAMI pide a las personas afiliadas “paciencia, que no se agolpen en las farmacias y que no se preocupen porque el período de inmunización dura varios meses” e hizo hincapié en el hecho de que la vacunación antigripal no protege contra el nuevo coronavirus.

“Por supuesto que es importante para prevenir las infecciones del invierno, pero no previene del COVID-19 y, teniendo en cuenta que durante abril y mayo habrá más vacunas disponibles, en estos momentos el beneficio de no transitar es mucho mayor”, se explicó.

Quienes no pueden vacunarse en esta primera tanda podrán hacerlo al terminar el cronograma, cuando comenzará una nueva ronda de turnos.