En estos momentos de incertidumbre, la reunión serviría para terminar de acordar el pago del básico más una vianda de ayuda a los trabajadores que están sin prestar funciones.

En la última semana se conocieron los términos del acuerdo. Hubo voces de crítica pero la gran mayoría de trabajadores del rubro en estos momentos temen perder su trabajo aunque el recorte en el salario es muy importante, en algunos casos.







Desde otros gremios, como ATE, se criticó el acuerdo. “Un gran porcentaje de trabajadores están en sus casas porque existe un confinamiento obligatorio a partir de una pandemia declarada por una entidad internacional como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si hubiera empresas que realmente tienen inconvenientes para cumplir con el pago de salarios, son ellas las que tienen que consensuar una salida con el Gobierno y no ser los sindicatos los que resulten funcionales a los intereses de las patronales que casi siempre son subsidiarias de las grandes multinacionales”, explicó Aguiar apuntando directamente contra los dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y de los Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra.

Desde el sindicato petrolero, Pereyra le respondió es fácil hablar desde la comodidad de saber que a fin de mes percibirá su salario porque el Estado no lo puede despedir, saber que podrá llenar su heladera, vestir a su familia y ver televisión satelital. Pero aturde esa sordera de no entender que en una crisis mundial, que no tiene parangón en más de 200 años de historia de la humanidad, hay que tomar medidas que garanticen que cada trabajador del sector privado conserve su puesto laboral aunque deba hacer el sacrificio de ver sus ingresos ajustados por un tiempo. Hasta que esta horrorosa situación pase y volvamos a la normalidad”.