Hoy no podemos ser mas bendecidos de poder tenerte; de tenerte como hermano, marido, padre, suegro y abuelo y no nos olvidamos de “biscabuelo” y tantos más… Tantos títulos que has conseguido en estos 70 años que hoy desde lejos lo festejamos pero mientras tanto queremos decirte: ¡¡Muy feliz cumpleaños!!! Te amamos!!! Ya nos tocará el momento de festejar como corresponde.

Un beso enorme de parte de todos nosotros