En la zona de chacras de Monte Hermoso, el miércoles por la tarde se incendió un vehículo en desuso.

Desde la policía se informó que en el lugar, el dueño hace acopio de chatarra aunque se desconoce el origen del fuego. Como consecuencia del hecho, se inició la investigación para establecer si otras personas intervinieron en el lugar.

“El dueño no denunció y no tiene intenciones (por el momento) de radicar la denuncia porque solo es chatarra”, explicó el comisario mayor Ariel Pereira, jefe de la Dirección Seguridad Cutral Co

En la medida en que se brinden mayores datos se podrá avanzar en la investigación.