Se presentó hoy el dispositivo de asistencia psicosocial que trabajará como red de contención para aquellos vecinos y vecinas que lo requiran. Será mediante dos líneas telefónicas que funcionarán las 24 horas, los siete días de la semana.

La llegada de la pandemia del coronavirus COVID-19 provoca en la población una situación desconocida. Hay mucha gente que está “aislada, sola, angustiada, se encontró separada de sus vínculos. El monto de angustia social es mucho más elevado”. Así lo refirió la profesional Mara Rosas, quien forma parque del equipo.

Este dispositivo de contención fue presentado hoy por el intendente Gustavo Suárez, el secretario de Gobierno, Guillermo Pérez y el director de Municipios Saludables, Manuel Tranamil, junto a Mara Rosas.

“Tengamos en cuenta que esta emergencia es única”, describió la profesional. Mediante las llamadas telefónicas los operadores y operadoras atenderán las consultas y, según, si lo requiere o no se le dará intervención a otras instituciones como el servicio de Salud Mental que pertenece a Salud.

496 8869 de 0 a 8 AM

2994135680 de 8 a 24

Manuel Tranamil indicó que ya funciona una red local que trabaja en la prevención y promoción de la salud. “Acudimos a algunos de ellos para que nos ayude con este dispositivo. No son todos, porque la situación no es la habitual, aprovecho a decir que la convocatoria está abierta a referentes institucionales y no institucionales”, refirió.

Antes, en la presentación, el intendente Suárez subrayó que si bien existía un dispositivo que había surgido como emergente ante el primer caso de coronavirus confirmado en la comarca petrolera, la idea fue darle un abordaje y ayuda a la contención psicológica. “Entendemos que debemos dar esta contención y lo venimos haciendo socialmente”, dijo el jefe comunal.

“El municipio generará otro mecanismo de atención con las líneas telefónicas con operadoras de teléfono y que brindarán el asesoramiento”, subrayó. Es necesario adaptarse a una nueva forma y los dispositivos que existen se pondrán a disposición para atender a los vecinos y vecinas.

El secretario de Gobierno, Guillermo Pérez, describió que “abarca un montón de instituciones y profesionales que estarán a disposición para poder hacer esta contención y apoyo recibiendo las llamadas la 24 horas”. Agregó que es sumamente importante su implementación porque “no todos lo vivimos al encierro del mismo modo. Vemos si que está y hay mucha gente con problemas de ansiedad porque produce encierro”.