Arribaron al país en uno de los últimos vuelos de Aerolíneas Argentinas desde México. Luego ya se dejaron de volar.

Una pasajera, que venía hasta San Martín de los Andes, contó la odisea que vivieron desde que salieron hasta que arribaron a la Terminal de Neuquen.

Antonella Risso, a través de Twitter, explicó que llegaron a Ezeiza y pudieron salir casi de inmediato en un colectivo que llegó hasta Neuquen.







Pero no fue fácil porque estuvieron casi dos días sin comer porque no podían comprar por el aislamiento y no habían previsto que les dieran alimento. En uno de los tuits narra que llegaron a la terminal de Neuquen y que desde allí debían ir cada uno a su hogar.

Había personas de San Martín, Añelo y Cutral Co.

Desde Salud Pública de la comarca se confirmó que los viajeros están en la zona y que están en aislamiento, bajo vigilancia.